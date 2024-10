Zagueiro multicampeão pelo Liverpool anuncia aposentadoria aos 33 anos

Van Dijk e Matip formaram uma dupla de zaga vitoriosa pelos Reds (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 15:01 • Redação do Lance!

Um dos jogadores mais vitoriosos no passado recente do Liverpool anunciou a aposentadoria na última sexta-feira (11). O zagueiro Joel Matip, de 33 anos, que deixou os Reds em junho, após o final de contrato, pendurou as chuteiras após não conseguir um novo vínculo na carreira.

Ex-Liverpool pendura as chuteiras

Na última temporada, o camaronês sofreu com uma lesão grave que o afastou por 209 dias da rotina dos Reds. A ruptura do ligamento cruzado do joelho do jogador fez com que Matip perdesse 37 partidas pelo clube inglês e foi a lesão mais grave da carreira do atleta.

Ao lado do holandês Van Dijk, Matip fez a dupla de zaga que comandou o Liverpool de Jürgen Klopp na conquista de sete troféus, entre eles a Premier League 18-19 e a Champions League 19-20. Ao todo, por Liverpool e Schalke 04, os únicos clubes da carreira, o defensor disputou 486 jogos e balançou as redes 35 vezes.

O zagueiro foi homenageado pelo Liverpool nas redes sociais. Confira!

Matip, ex-zagueiro do Liverpool (Foto: Divulgação)

Pela seleção camaronesa, Matip atuou em duas Copas do Mundo, incluindo a de 2014, disputada no Brasil.

