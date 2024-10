Hazard elege ex-jogador da Seleção como melhor companheiro da carreira

Hazard em ação pelo Chelsea em 2018 (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Eden Hazard escolheu um jogador brasileiro como melhor companheiro com quem atuou na carreira. Em entrevista à 'Sports Illustrated Soccer', o ex-atleta belga afirmou que viveu momentos mágicos ao lado de Willian, ex-Seleção Brasileira, Corinthians e Chelsea, clube pelo qual atuaram juntos.



Hazard e Willian foram os melhores em campo (Foto: Divulgação / Premier League)

A declaração foi dada na última semana, e Willian fez questão de responder o amigo e ex-companheiro nas redes sociais. Atualmente, o meia de 36 anos está no Olympiacos, da Grécia, e comentou: "Meu irmão, Hazard. Que prazer ouvir isso de você".



--Willian (era o melhor). Nós estivemos juntos por seis anos e ele é um grande amigo. Eu jogava pela esquerda e ele pela direita. Era muito bom. Ele era muito bom. Ele ainda está jogando, eu me aposentei. Mas, ele é top, jogador de muita qualidade--, disse Hazard.

Hazard e Willian atuaram juntos no Chelsea. No total, a dupla conquistou cinco troféus juntos, entre 2013 e 2019, sendo duas Premier Leagues, uma Europa League, uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa. A parceria durou até a saída de Hazard para vestir a camisa do Real Madrid. O craque belga se aposentou dos gramados em outubro do ano passado, aos 32 anos.