Zagueiro do Atlético de Madrid perde a paciência com torcedores na porta do CT e dispara: ‘Idiotas’

Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 18:37 • Madrid (ESP)

O zagueiro Giménez, do Atlético de Madrid, perdeu a paciência com alguns torcedores que aguardavam na porta do CT do clube para tirar fotos nesta segunda-feira (15). Veja o momento no vídeo do topo da página.

- Não sei se são torcedores de verdade. Por causa de idiotas como vocês que os jogadores não param (para fotos). Pensam que somos otários? - detonou o jogador.

O motivo da reclamação do atleta seria o uso de um filtro (ou efeito) de fotografia utilizado no momento da foto, na intenção de produzir uma imagem supostamente engraçada.

José Giménez deu "bronca" em jovens que aguardavam na porta do CT do Atlético de Madrid (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

A reclamação do uruguaio tem sido uma constante entre jogadores do futebol espanhol, especialmente do Barcelona. Recentemente, o zagueiro Iñigo Martínez, do clube catalão, desceu do carro e discutiu com alguns jovens que aguardavam na porta do CT para tirar fotos, em situação semelhante à de Giménez.

Anteriormente, João Cancelo se envolveu em polêmica semelhante e chamou de "praga" os jovens que aguardam por fotos após o treino. A reclamação, em ambos os casos, é de que não se tratam de torcedores em busca de uma recordação com o ídolo, e sim influenciadores que ficam ofendendo atletas em busca de uma reação destemperada, que possa viralizar em alguma rede social.