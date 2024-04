Zagueiro do Barcelona enfrenta torcedor após ser xingado na saída do CT; veja o vídeo

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 17:47 • Barcelona (ESP)

O zagueiro Iñigo Martínez, do Barcelona, se envolveu em uma confusão enquanto deixava o centro de treinamento do clube nesta segunda-feira (1º). Após ser ofendido por dois torcedores que estavam na porta do CT, o defensor desceu do carro e confrontou os jovens. Veja o vídeo no topo da página.

- Esta é a última vez que me chama de idiota, ouviu? É a última vez que me insulta. Você, e seu amigo também. Estou avisando - disparou o defensor enquanto partia para cima do torcedor com o dedo em riste.

Iñigo Martínez partiu para cima de torcedores que o ofendiam na porta do centro de treinamento do Barcelona. (Foto: Pau BARRENA / AFP)

Este não foi o primeiro episódio do tipo na atual temporada. Em outubro do ano passado, João Cancelo se envolveu em polêmica ao chamar alguns torcedores que ficam na porta do CT de "pragas". Posteriormente, o defensor afirmou que se referia a pessoas que perseguem os jogadores, inclusive em momentos privados, em busca de autógrafos em objetos que depois serão revendidos.

Segundo o "Marca", da Espanha, jogadores do clube têm reclamado constantemente de pessoas que ficam todos os dias aguardando o fim dos treinamentos para ofender os atletas em busca de uma reação intempestiva - como a de Iñigo Martínez. A intenção por trás disso é tentar algum vídeo que repercuta e gere engajamento nas mídias sociais.