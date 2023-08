Aos 25 anos de idade, Yuri Tanque teve passagem de destaque pelo Guarani em 2022, quando foi um dos principais responsáveis pela alavancada do time na Série B, saindo da zona de rebaixamento para a décima colocação ao término da competição. Ao todo, foram sete gols e duas assistências em 17 jogos pela equipe paulista. Ele terminou a temporada como artilheiro máximo do clube em 2022 e com uma enorme identificação com a torcida, principalmente após comemorar um de seus gols tirando as chuteiras para subir no escudo do clube, no Estádio Brinco de Ouro.