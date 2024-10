Atacante Lamine Yamal recebe o Prêmio Kopa na Bola de Ouro (Foto: Franck Fife / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 11:27 • Barcelona (ESP)

Lamine Yamal, craque do Barcelona, foi premiado na segunda-feira (28) com o Prêmio Kopa, destinado ao melhor jogador jovem do mundo, na cerimônia da Bola de Ouro. O atacante de apenas 17 anos conquistou a Eurocopa com a Espanha, se destacando ao formar trio com Morata e Nico Williams na campanha.

Dois dias antes do prêmio, o catalão esteve presente na vitória do Barça sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu, e balançou as redes no confronto. Logo após marcar, foi alvo de ofensas racistas por parte de alguns torcedores merengues. Questionado sobre o ocorrido após o Ballon d'Or, Yamal minimizou a gravidade da situação e afirmou que não se importa com as palavras dos aficionados.

- Bom, no fim das contas, quem está em campo sou eu. E quem está comemorando o gol também sou eu. Quando torcedores que estão do lado de fora te dizem quatro besteiras, você não tem que se importar. É o contrário: quando te dizem isso, é porque você está jogando muito bem, e assim tem que seguir - disse Lamine.

A noite das premiações da Bola de Ouro, porém, foi de uma grande polêmica em outros lugares do mundo. No Brasil, muito se atribuiu a derrota de Vini Jr, favorito ao prêmio principal, à luta antirracista do ex-Flamengo, que já foi alvo de mais de 20 casos de injúrias raciais.

Ao saber que não seria premiado, o brasileiro nem sequer viajou para Paris, assim como a comitiva do Real Madrid, e Rodri, companheiro de Yamal na seleção da Espanha, levou o troféu. O ponta-direita do Barcelona também fez questão de enaltecer seu compatriota.

- Rodri é uma pessoa incrível, um jogador incrível, e fico muito feliz por ele. Já que ele disse que eu seria melhor do mundo, deixo ele fazer isso, e tomara que seja assim - afirmou o jovem.

Lamine Yamal em ação pelo Barcelona (Foto: Lluis Gene/AFP)