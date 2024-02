A liderança da Bundesliga e os 30 jogos de invencibilidade não fazem com que Xabi Alonso relaxe no comando no Bayer Leverkusen. Próximo ao duelo contra o Bayern, segundo colocado, o treinador espanhol valorizou o time bávaro e reforçou a necessidade de um jogo sem erros em casa. 'Para vencer o Bayern, precisamos de um jogo de altíssimo nível, praticamente perfeito.' disse Alonso, que ainda não foi derrotado no comando do time alemão em 23/24.