A Ligue 1 recomeça neste final de semana para o PSG. Os comandados do técnico Luis Enrique recebem o LOSC Lille, no sábado, às 17h (de Brasília) e vão poder contar com Kylian Mbappé. O atacante foi atingido no tornozelo, em partida contra o Brest, pela Copa da França, o francês se recuperou rápido e treinou com o grupo relacionado para a partida.