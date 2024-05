Xabi Alonso pode terminar a temporada com a tríplice coroa (Foto: SASCHA SCHUERMANN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 09:30 • Leverkusen (ALE)

Bayer Leverkusen visita a Roma, nesta quinta (02), pelo jogo de ida da semifinal da Liga Europa, e Xabi Alonso, técnico da equipe alemã, poderá se vingar do time da capital italiana após os últimos confrontos. Na temporada anterior, ambos os times se enfrentaram na semifinal da mesma competição e o time de José Mourinho, treinador da época, eliminou o espanhol com o placar magro de 1 a 0 na soma dos dois jogos.

O plantel de Xabi Alonso foi filmada comemorando a passagem da Roma diante do Milan nas quartas de final, e a primeira partida no Estádio Olímpico é uma chance dos campeões da Bundesliga de 'purgar' a memória ruim deixada por Mourinho.

A campanha do Bayer Leverkusen na temporada 2023/24 é surpreendente e quebrou todos os paradigmas, com um total de 46 jogos de invencibilidade, os "Onze da Fábrica" quebraram o recorde da maior sequência de jogos invictos da Europa e estão a passos largos de encerrar o ano sem serem derrotados.

(Foto: Sascha Schuermann / AFP)

A equipe que, além de quebrar a dominância do Bayern de Munique no futebol alemão, tem o hábito de marcar gols nos minutos finais das partidas quer vingança pela derrota por 1 a 0 no agregado. Agora com Daniele De Rossi no comando, os Giallorossi pretendem manter o histórico e chegar à decisão da competição europeia, visando uma classificação para a Champions League.

