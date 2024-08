Xabi Alonso desvia de favoritismo na Bundesliga e revela objetivo do Leverkusen na temporada

Xabi Alonso, treinador do Bayer Leverkusen. (Foto: Ina Fassbender/AFP)







O Bayer Leverkusen enfrenta o Borussia Monchengladbach nesta sexta-feira (23), às 15h30 (de Brasília), no Borussia Park. Protagonista das conquistas históricas do Leverkusen na temporada passada, Xabi Alonso revelou que o time não lidera as chances pelo título alemão em 2024-25. Para ele, o favorito é o Bayern de Munique.

O treinador afirmou que a meta do Bayer Leverkusen na temporada é conquistar uma vaga na Champions League. O objetivo é modesto, considerando o sucesso estrondoso da equipe comandada pelo espanhol na temporada passada. Apontado como o grande favorito à Bundesliga, o Bayern de Munique estreia diante do Wolfsburg, fora de casa, no domingo (25).

Xabi Alonso fez uma avaliação sobre as chances do elenco na temporada.

-Do meu ponto de vista, não somos favoritos. Para mim, o Bayern é o favorito de novo. O elenco, sua história, isso está claro para mim. Vamos ver o que podemos alcançar, mas nosso objetivo é permanecer no G4. Isso é realístico. Temos um bom elenco, mas precisamos lidar jogo a jogo.

O Bayer Leverkusen já conquistou o primeiro título da temporada 24-25: a Supercopa da Alemanha, diante do Stuttgart, no último domingo (17). Na temporada passada, foi campeão invicto da Bundesliga e da Copa da Alemanha. A única derrota foi diante da Atalanta, na final da Europa League.