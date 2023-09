O QUE VEM POR AÍ?

Comandado por David Moyes, um dos indicados ao prêmio de treinador do mês na Premier League, o West Ham começou a campanha no Campeonato Inglês com tudo. Atual campeão da Conference League, o time londrino empatou na estreia (1 a 1 com o Bournemouth), mas venceu seus três compromissos posteriores: 3 a 1 contra o Chelsea e contra o Brighton, além de uma vitória fora de casa por 2 a 1 contra o recém-promovido Luton Town.