West Ham e Chelsea fazem clássico londrino neste domingo (20), às 12h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, em jogo válido pela segunda rodada da Premier League 2023/24; a partida terá transmissão da ESPN e do Star+ (streaming). O times vêm de empates na estreia e buscam a primeira vitória no campeonato.