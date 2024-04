Web vai à loucura com drible de Gabriel Jesus em gol de empate do Arsenal: ‘Ele é gênio’

Gabriel Jesus foi deciviso para o empate do Arsenal diante do Bayern de Munique na Champions League (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Publicada em 09/04/2024 - 18:39 • Londres (ING)

A jogada de Gabriel Jesus em um dos gols do Arsenal diante do Bayern de Munique, que empatou a partida pela Champions League em 2 a 2, levou internautas à loucura. O atacante dominou a bola dentro da área e limpou ao menos três marcadores com drible curto antes de servir Trossard, que balançou as redes.

Nas redes sociais, o atacante chegou a ser chamado de gênio. Os mais comedidos relembraram as atuações do centroavante pela Seleção Brasileira, na qual foi alvo de fortes críticas por não marcar gols nas Copas de 2018 e 2022. Veja as reações de internautas ao drible de Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus serviu Trossard para o gol de empate do Arsenal diante do Bayern de Munique (Foto: Ian Kington / IKIMAGES / AFP)