Web reage: Cristiano Ronaldo alfineta Manchester United após derrota para o Chelsea

Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 19:25 • Londres (ING)

Chelsea e Manchester United promoveram a melhor e mais emocionante partida da Premier League nesta temporada. Em jogo de sete gols, os Blues venceram os Red Devils, de virada, por 4 a 3, com dois gols nos acréscimos, em dia de Cole Palmer.

Os londrinos inauguraram o placar logo aos quatro minutos, com Gallagher, e ampliaram aos 19, com Palmer, mas sofreram o empate na primeira etapa, com a virada no resultado durante o segundo tempo. No final do clássico, aos 55', Palmer deixou o duelo em igualdade, em cobrança de pênalti.

No minuto seguinte, o inesperado: o camisa 20 marcou o terceiro na partida e o quarto do time de Pochettino, garantindo os três pontos. O hat-trick do atacante, de 21 anos, e a improvável virada geraram muitos memes e assuntos nas redes sociais, incluindo uma alfinetada de Cristiano Ronaldo, que postou uma foto após o apito final com a legenda 'Happy Days', ou seja, 'dias felizes', em português.

