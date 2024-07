Watkins, herói da Inglaterra na Euro, já jogou no Brasil; entenda

(Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 15:10 • Rio de Janeiro

O 'herói improvável' da Inglaterra e destaque no Aston Villa, Ollie Watkins já jogou no Brasil antes de ir para a seleção. O atacante não atuou em nenhum time do Campeonato Brasileiro, mas disputou um amistoso contra o Tupi-MG em Juiz de Fora, em 2014, quando jogava pelo Exeter City.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogador tinha apenas 18 anos quando chegou para o amistoso no país, mas já era considerada uma das promessas da nova geração da Inglaterra. Na partida, o artilheiro não marcou, mas deu uma assistência e ajudou a garantir a vitória por 2 a 1, de virada.

Watkins ficou no clube até 2017, e ganhou notoriedade ao chegar no Brentford. Vestindo a camisa das Abelhas, ele marcou 26 gols na Championship, a segunda divisão inglesa, e chamou atenção do Aston Villa.

➡️ PSG oferece R$ 1,1 bilhão em dupla destaque na Europa

Desde a sua contratação em 2020, ele é titular frequente na tradicional equipe inglesa e teve grande destaque na última temporada, quando o time conquistou a vaga para a Champions League, que não participa desde a edição 1982/83.

O atacante marcou gol contra a Holanda nos acréscimos da semifinal que classificou a Inglaterra à decisão da Eurocopa. No domingo (14), o English Team enfrenta a Espanha, em Berlim, na grande final.

Atacante marcou o gol que levou os ingleses à decisão da competição (Foto: Adrian DENNIS / AFP)