A Premier League, em parceria com a EA Sports, anunciou nesta sexta-feira (8) o vencedor do prêmio de melhor jogador do mês da liga. Concretizando uma espécie de recuperação, o defensor Harry Maguire, do Manchester United, foi o eleito.



➡️ McTominay decide clássico inglês, e Manchester United vence Chelsea pela Premier League