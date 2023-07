O volante Julio Romão, ex-Ponte Preta e Athletico-PR, vibrou nesta quarta-feira com a classificação do Qarabag, do Azerbaijão, para a segunda fase da qualificação da Liga dos Campeões. Após vencer o Lincoln, de Gibraltar, país localizado no sul da Península Ibérica, por 2 a 1 no jogo de ida, a equipe do brasileiro superou o adversário em casa aplicando uma goleada: 4 a 0. O camisa 6 foi titular e atuou durante 90 minutos na partida.