Vlahović decide, Juventus vence a Atalanta e é campeã da Copa da Itália

Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 18:03 • Roma (ITA)

De volta. Em um jogo disputado, a Juventus entrou em campo, nesta quarta-feira (15), pela finalíssima da Copa da Itália, e venceu a Atalanta por 1 a 0, no Estádio Olímpico, em Roma. O atacante sérvio, Vlahović, foi o herói do duelo.

Com a conquista, a 'Velha Senhora' alcança o 15º título e amplia, ainda mais, a diferença para a Roma e Inter Milão, ambas com nove. A Atalanta venceu somente uma vez, em 1963.

JOGO LÁ E CÁ!

A Juventus, maior vencedora do torneio, entrou em campo com a pressão de precisar conquistar a Copa da Itália para não passar a terceira temporada seguida sem títulos.

Com apenas quatro minutos, a equipe de Turim mostrou sua força e abriu o placar com Vlahović. Em assistência de Cambiasso, o camisa 9 é lançado em direção ao ataque, invade a área ganhando da marcação e finaliza na saída do goleiro Carnesecchi.

Depois de um primeiro tempo tranquilo, ambas as equipes criaram chances de perigo na etapa final. A Juventus finalizou por mais vezes, e encontrou o segundo gol, aos 27', novamente com Vlahović. Mas o árbitro sinalizou impedimento após checagem do VAR.

Na sequência, a Atalanta se lançou ao ataque e, em uma de suas finalizações, parou na trave, com Lookman. Como resposta, a Juventus tentou ampliar o placar, com Miretti, mas parou no travessão.

A TEMPORADA CONTINUA!

A Atalanta volta a campo no sábado (18), contra o Lecce, às 13h (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Italiano. A Juve, por sua vez, vai enfrentar o Bologna, na segunda-feira (20), às 15h45 (de Brasília).

