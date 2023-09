EMPATE MORNO

Mallorca e Athletic Bilbao ficaram no 0 a 0 em jogo morno no Estádio Iberostar. Os visitantes controlaram a posse de bola por mais tempo, mas ambas as equipes deixaram a desejar no quesito "pontaria". Com o resultado, o Mallorca permanece em 17º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento, com dois pontos, enquanto o Bilbao permanece em 5º, com sete pontos.