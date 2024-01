Vitor Roque impressionou o ex-craque com a capacidade física e com o faro de gol. Xavi disse ainda que o brasileiro já está entrosado com o elenco e tem sido guiado por Raphinha. Para o comandante, Tigrinho, como foi apelidado pelos torcedores, pode atuar como um camisa 9 e também pelos lados. Portanto, é possível que Xavi utilize o brasileiro junto com o craque Lewandowski.