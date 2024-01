⚽COMO FOI A PARTIDA?

Um dos principais jogadores da equipe de Madrid, Vinícius Júnior retornou de lesão após um mês e meio, quando estava com a Seleção Brasileira, e teve uma boa atuação. Em um dos melhores lances do atacante, o brasileiro 'aplicou' uma caneta no adversário e finalizou para o gol, com bela defesa de Rajkovic.