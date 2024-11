Vitor Roque cresce de produção no Betis e mira volta por cima na Espanha

Emprestado pelo Barcelona ao Real Betis, Vitor Roque dá sinais de que o momento turbulento vivido na Catalunha está cada vez mais distante. O atacante da Seleção Brasileira sub-20 tem sido um dos grandes destaques da equipe no início de novembro, com três gols marcados nos últimos quatro jogos. Após passar por problemas de adaptação no Barça, o atacante parece estar encontrando seu espaço no futebol espanhol.

Reforço do time alviverde para a temporada 2024-25, Vitor Roque soma 14 partidas e cinco gols marcados. No último domingo (10), o brasileiro marcou um dos gols do empate por 2 a 2 com o Celta de Vigo, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, e ampliou a ótima fase desde outubro pelo clube. Vitor Roque já tinha contribuído nas vitórias contra Osasuna, por LA LIGA, e CD Gevora, pela Copa do Rei.

Vitor Roque em ação pelo Real Betis contra o Celta de Vigo (Foto: Reprodução/Instagram)

Chegar ao Betis significa muito mais que um simples empréstimo para o jogador. Distante do desempenho esperado e afetado pela crise interna no comando do Barcelona, o ex-Athletico e Cruzeiro precisava, antes de tudo, provar sue valor no futebol europeu. Na apresentação pelo novo clube, Vitor Roque desabafou sobre a frustração na Catalunha e a esperança com a nova oportunidade na carreira.

— Eu precisava de uma mudança na minha vida. A verdade é que eu passei por momentos complicados. Graças à minha família e a Deus por estarem comigo nos bons e maus momentos. Apenas agradecer a todos que me fizeram estar aqui. Estou muito feliz.

Com 20 pontos conquistados, o Real Betis é o atual sétimo colocado em LA LIGA e está na briga por uma vaga na Champions League, quatro pontos atrás do quarto colocado, o Villarreal. O desempenho de Vitor Roque tem sido importante na manutenção da sequência atual de sete jogos sem perder.

