Pouco inspirado, Barcelona perde e vê Real encurtar diferença em LA LIGA

O Barcelona foi derrotado por 1 a 0 pela Real Sociedad, fora de casa, em jogo válido pela 13ª rodada de LA LIGA. Sem Lamine Yamal, lesionado, e com Raphinha em noite menos inspirada, o time catalão voltou a perder após sete partidas e viu a vantagem na ponta da tabela diminuir com a goleada do Real Madrid contra o Osasuna no último sábado (9). Agora, com um jogo a mais, o Barça tem seis pontos a frente do rival.

Real Sociedad 1x0 Barcelona: como foi o jogo?

Fora dos três gigantes da Espanha, a Real Sociedad tem sido uma das equipes mais sólidas do país e a partida na Reale Arena foi mais uma comprovação de força. Mesmo diante do ataque mais potente do futebol espanhol, a equipe de Imanol Aguacil sofreu pouco e criou grandes chances de gol desde a primeira etapa: o trio com Becker, autor do primeiro gol do jogo, Kubo e Oyarzábal era responsável pelo perigo ao goleiro Inaki Pena.

Porém, o Barcelona, que não contou com Lamine Yamal, lesionado, também atacou os donos da casa. Aos 15 minutos de jogo, o time blaugrana chegou a abrir o placar com Lewandowski, mas o tento foi anulado por conta de um impedimento. O lance, invalidado pela ponta do pé do atacante polonês, gerou polêmica entre torcedores. Quinze minutos após a chance de mais perigo culé, Becker abriu o placar com um belo chute no canto esquerdo de Inaki Pena.

A pouca inspiração do time de Hansi Flick se manteve no segundo tempo. Enquanto o time seguia sem obrigar o goleiro Remiro a fazer defesas difíceis, a Real Sociedad atacava com rapidez e chegou a ameaçar ampliar o placar múltiplas vezes. Raphinha, que acostumou os torcedores a atuações goleadoras e participativas nesta temporada, foi menos efetivo em San Sebastián: ele somou 58 ações com a bola e 67% no acerto de passes curtos.

Com o revés, o Barcelona descansa na pausa internacional e retorna aos gramados no dia 23 de novembro, para enfrentar o Celta de Vigo, fora de casa.

Real Sociedad e Barcelona entraram em campo por LA LIGA (Foto: Ander Gillenea/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Real Sociedad 1x0 Barcelona

13ª rodada - LA LIGA

📆 Data e horário: domingo, 10 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Reale Arena, em San Sebastián (ESP)

🥅 Gols: Becker (33'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Aramburu, Méndez e Zubeldía (RSO) e I. Martínez (BAR)



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Aguacil)

Remiro; Aramburu (Elustondo), Zubeldia, Aguerd e Munoz (López); Méndez, Zubimendi e Sucic (S. Gómez); Kubo, Becker (Barrenetxea) e Oyarzabal (Oskarsson).



BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Peña; Koundé (Gavi), Cubarsí, Iñigo Martínez e Balde; De Jong (Olmo), Pedri, F. López (Ansu Fati), Olmo e Raphinha; Lewandowski