Neste sábado (27), o Real Madrid recebe o Leganés em confronto válido pela 29ª rodada de La Liga. A partida está prevista para acontecer às 17h (de Brasília) e acontecerá no Santiago Bernabéu, em Madrid, capital da Espanha. Apesar de estar nos relacionados, Vini Jr. não deve começar no time titular, pois será poupado. Confira as escalações confirmadas de ambas as equipes:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na corrida pela primeira posição na La Liga, o Real Madrid enfrenta o Leganés com time misto. A partida será a primeira após a Data Fifa e alguns jogadores receberam descanso, como Vini Jr., que deve começar o duelo no banco de reserva. Além disso, os jogadores também foram preservados pensando no confronto decisivo do Real Madrid, na próxima terça-feira (1), válido pela semifinal da Copa do Rei.

continua após a publicidade

Vini Jr. em ação com a camisa do Real Madrid. (Foto: Karim Jaafar/AFP)

⚽ ESCALAÇÕES

Real Madrid (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunin; Lucas Vázquez; Asencio, Rudiger, Fran García; Arda Güler, Modric, Camavinga, Bellingham; Brahim, Mbappé

O time da casa vem com bastante mudança em seu time titular. As alterações mais perceptível são no trio de ataque, onde a dupla de brasileiros Vini Jr. e Rodrygo não começam jogando. Foi dado descanso a ambos os jogadores e eles dão lugar a Brahim e Arda Güler. Além dos dois, Fede Valverde e Tchouaméni também vão começar a partida no banco de reserva, dando lugar a Modric e Camavinga.

continua após a publicidade

➡️ Itália aprova mudança em regra de cidadania, e alterações podem afetar o futebol

Leganés (Técnico: Borja Jiménez)

Dmitrovic; Rosier, Sergio González, Nastasic, Javi Hernández; Neyou, Óscar, Tapia; Juan Cruz, Diego, Dani Raba.

O Leganés vem com força máxima para o confronto, pois busca pontuar e escapar de situação delicada que vive em La Liga. O clube está na zona de rebaixamento, na 18ª posição e vai batalhar pela pontuação para escapar