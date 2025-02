Vini Jr é detonado após atuação sem brilho em Real x Atlético

O clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, no sábado (8), não entrou para a lista de atuações marcantes de Vini Jr no futebol espanhol. O brasileiro teve atuação apagada e exerceu pouca influência no embate, que terminou em 1 a 1.

Nas redes sociais, torcedores fizeram críticas ao desempenho do camisa 7 merengue. Além disso, a imprensa local detonou o futebol apresentado no Santiago Bernabéu, e pediu uma melhora nos próximos jogos dentro da equipe de Carlo Ancelotti.

👀 Confira as reações e análises:

Vinicius Jr’s last La Liga goal was 3 months ago



pic.twitter.com/INsjUJFscW — MC (@CrewsMat10) February 8, 2025

Tradução: "O último gol de Vinícius Jr em La Liga aconteceu três meses atrás."

He has scored in only one league game since this tweet 😂 https://t.co/0MeNXPt9rG — J. (@JosipFCB93) February 8, 2025

Tradução: "Ele só fez um gol na liga desde que fez esse tweet."

Carlo Ancelotti ordena que ele jogue aberto pela ponta, mas ele simplesmente não faz isso. Deveriam deixar ele ir embora - Javier Balboa, ex-jogador, em participação no programa "El Chiringuito".

Rodrygo faz estragos na direita, Bellingham se diverte em todo o campo, Mbappé aparece por dentro com sua mobilidade... e o plano pede que Vinícius fique perto da linha lateral para dar amplitude ao time. Porém, ele mudou sua área e atuação, e o time desabou completamente. Agora, Ancelotti clama pela busca de um espaço que era o problema no início da temporada - Jornal "Marca".

A primeira etapa do brasileiro foi apagada, sendo neutralizado pelo forte sistema defensivo do Atlético, que abriu o placar com Julián Álvarez. Na metade final do embate, os Merengues acordaram e empataram logo aos cinco minutos, com gol de Mbappé. O grande momento de Vini no duelo aconteceu em jogada individual pela esquerda, quando deixou dois marcadores no chão e cruzou para Rodrygo finalizar raspando a trave de Jan Oblak.

🔢 Estatísticas de Vini Jr em Real Madrid 1x1 Atlético de Madrid:

⌛ 90 minutos jogados

⚽ 53 ações com a bola

✅ 88% de acerto no passe (28 de 32)

🥅 1 finalização no gol

✈️ 2 finalizações para fora

🧼 5 dribles certos (9 tentados)

Com o empate, o Real manteve a liderança do Campeonato Espanhol, indo a 50 pontos, enquanto o Atleti alcançou 49 e vem logo atrás. A preocupação dos Blancos já se torna continental, já que na terça (11), a equipe viaja até a Inglaterra para enfrentar o City no Etihad Stadium, pela ida dos play-offs da Champions League.