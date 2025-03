A história de perseguição de torcedores do Atlético de Madrid contra Vini Jr parece não ter fim. Antes do início do confronto com o Real Madrid, pela volta das oitavas de final da Champions League, aficionados colchoneros chamaram o camisa 7 merengue de "chimpanzé", em cântico recorrente durante clássicos entre os rivais.

Esta não é a primeira vez que parte dos apoiadores da equipe comandada por Diego Simeone cometem atos de racismo contra Vinícius. Em 2023, um boneco que representava o atacante foi pendurado em uma ponte da capital espanhola, simulando um enforcamento. Em campo, na ocasião, o atleta anotou um dos gols que sacramentou a vitória dos Blancos nas quartas de final da Copa do Rei, em triunfo por 3 a 1.

Posteriormente, uma campanha que idealizou o burlamento das leis antirracistas foi criada por colchoneros. Torcedores se prontificaram a utilizar máscaras para omitir leituras labiais e reconhecimentos faciais, a fim de poder externalizar os preconceitos contra o ex-Flamengo.

Nas oitavas da Champions de 2023-24, o caso envolveu o nome de Vini Jr mesmo distante. O Atlético enfrentou a Inter de Milão por uma vaga nas quartas, e venceu nos pênaltis; porém, antes do apito inicial, o mesmo grito de "olé, olé, Vinícius chimpanzé" foi entoado nas arquibancadas do Riyadh Air Metropolitano. O brasileiro foi às suas redes sociais e comentou: "É uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente".

🤔 Racismo contra Vini Jr: o que acontece durante as partidas?

Segundo o protocolo antirracismo da Uefa, em caso de novas ofensas racistas durante o clássico, a partida será paralisada por alguns minutos; a continuidade levará à suspensão do confronto. A medida já é adotada em jogos das ligas europeias, e aconteceu algumas vezes em visitas do Real Madrid a adversários no Campeonato Espanhol.