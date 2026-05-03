Felipão é sincero ao comparar Cristiano Ronaldo com Messi: 'Nunca foi'

Primeiro treinador de Cristiano Ronaldo em Portugal, Felipão foi sincero ao comparar o português com Lionel Messi. Em entrevista à "DSports", o pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira não poupou elogios em relação a trajetória do atacante do Al-Nassr.

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- Cristiano nunca foi um craque como Messi ou Ronaldinho. Ele se fez craque, buscou alternativas. Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Maradona… Eles sabem onde a bola vai estar. Se a bola está lá, eles já sabem. Nem precisam olhar. O Cristiano não. Cristiano foi um jogador que foi atrás de situações para se fazer craque. E hoje, mais do que nunca, está com 40, 41 e vai a mais uma Copa do Mundo por causa da sua essência, sua vontade e dedicação. É um coração maravilhoso.

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Na sequência, Felipão elogiou o trabalho desenvolvido por Lionel Scaloni à frente da Argentina e vencedor da Copa do Mundo em 2022. O ex-treinador não acredita que Vini Jr seja o protagonista do Brasil, mas entende que a Seleção precisa jogar em função de uma referência, como a Albiceleste faz com Messi.

- Não vejo como o principal para o Brasil. O principal para o Brasil é fazer como fez o técnico da Argentina, que colocou todo mundo em condições de entender que tinha um craque no time, o Messi. A bola chegando no Messi, vamos ter do Messi o melhor e vamos fazer o melhor para o Messi, e a Argentina foi campeã. O conjunto, o saber que tenho de trabalhar para que um possa ser o que vai fazer algo mais diferente, é mais importante que um jogador só. Esse jogador, sabedor das suas qualidades, tem de ajudar no momento em que é oportunizada a chance.

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Com Felipão em Portugal, Cristiano Ronaldo fez sua estreia pela seleção de seu país em 2003, tendo se consolidado como titular durante a Eurocopa 2004. No entanto, o atacante amargou o vice-campeonato europeu, além da 4ª colocação na Copa do Mundo de 2006 após cair para a França em uma das semifinais.

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