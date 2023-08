Em sua primeira temporada no Eintracht Frankfurt, Kolo Muani marcou 23 gols somando todas as competições O atacante se notabilizou pelo desempenho na Copa do Mundo do Qatar, mas também ficou marcado pela chance perdida da França na final contra a Argentina, quando finalizou para defesa milagrosa de Emiliano Martínez, no último lance da prorrogação da decisão em Lusail, no Qatar. Naquela altura, o jogo estava empatado em 3 a 3.