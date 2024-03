Um torcedor do Darmstadt, lanterna da Bundesliga, protagonizou uma cena, no mínimo, curiosa, após a goleada por 6 a 0 sofrida em casa para o Augsburg. No gramado, o integrante da torcida reuniu o elenco e deu uma bronca generalizada nos jogadores. Os jogadores e comissão técnica da equipe ouviram atentamente a tudo. Enquanto isso, no local do estádio destinado aos visitantes, os vencedores comemoravam com sua torcida, o que deixou a cena mais constrangedora ainda.