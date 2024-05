Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 14:49 • Madri (ESP)

Há exatos dez anos, o Real Madrid teve uma das conquistas mais emblemáticas da história do futebol. A célebre "La Décima", no 10° título de Champions League do time merengue contra o Atlético de Madrid, no clássico da capital da Espanha.

Antes do décimo título, o Real Madrid vivia um jejum de 12 anos sem vencer a maior competição entre clubes europeus, desde a geração dos Galácticos.

O clube comandado por Carlo Ancelotti perdia de 1 a 0 para os Colchoneros até os 92 minutos do jogo, quando Sérgio Ramos marcou o gol de cabeça no escanteio para empatar e levar à prorrogação, onde os Blancos fizeram mais três vezes, com Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo, assim vencendo a partida por 4 a 1, no Estádio da Luz, em Portugal.

Ao longo desses dez anos, o clube ganhou mais quatro títulos da competição, sendo três consecutivos. No próximo dia 1º de junho, o Real Madrid disputa mais uma final, contra o Borussia Dortmund, em Wembley.

(Foto: Reprodução)