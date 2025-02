Vídeo: pontaria de Endrick em treino do Real Madrid surpreende

Imagens da joia brasileira Endrick, em treino do Real Madrid, surpreenderam pelo grau de pontaria das finalizações. Mesmo com poucos minutos em campo com a camisa merengue, Endrick tem a melhor média de gols entre os brasileiros das principais ligas europeias. Astro ex-Palmeiras vive somente sua primeira temporada no futebol do Velho Continente.

Endrick tem melhor média de gol por jogo do Real

A média do camisa 16 é a melhor da equipe merengue, sendo o jogador que menos precisa de minutos para balançar as redes, deixando sua marca a cada 88 minutos.

São 520 minutos de Endrick em campo com as camisas do Real Madrid e da Seleção Brasileira na temporada 2024/2025, cinco gols anotados e um pênalti sofrido até então. Uma média de um gol a cada 104 minutos.

Endrick comemora gol do Real Madrid contra o Leganés (Foto: Javier Soriano/AFP)

Para ter em mente o tamanho e importância dos números, Endrick ocupa a quinta colocação entre os artilheiros do Real Madrid na temporada, ficando atrás de Mbappé, Vini J.r, Rodrygo, Bellingham e Valverde, que foram titulares em mais de 20 partidas nesta temporada.

Além de ser o brasileiro com a melhor média de gols nas principais ligas da Europa, Endrick também aparece na 12ª colocação no ranking dos 15 jogadores com melhores médias do futebol europeu.

A fortuna que acumulou em 2024

De acordo com o portal Capology, especializado em salários e finanças no mundo do futebol, o salário de Endrick no Real Madrid é avaliado em 80 mil euros (cerca de R$ 526 mil) por semana.

No clube desde julho de 2024, Endrick recebeu aproximadamente 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões) em salários pelo Real Madrid. No Palmeiras ele tinha um salário avaliado em cerca de R$ 100 mil, fora adicionais. Desta forma, o atacante faturou, apenas por meio de seus vencimentos contratuais, pouco mais de R$ 13 milhões.

Porém, não para por aí: Endrick também fatura por meio de patrocínios. Um contrato com a Neosaldina rendeu aproximadamente R$ 2,4 milhões aos cofres do jogador apenas em 2024. É estimado que o patrocínio gere mais de R$ 12 milhões para o brasileiro até o final da parceria de cinco anos. Além disso, Endrick é um dos principais nomes da New Balance, fornecedora de material esportivo, o que impulsiona ainda mais sua fortuna.