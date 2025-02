A expulsão de Jude Bellingham, por reclamação, aos 39 minutos, causou grande revolta na web. Principalmente quando internautas notaram a expressão nada afetuosa do árbitro da partida. Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti concedeu coletiva de imprensa e expôs um bastidor do momento da expulsão de Bellingham.

Bellingham reagindo a sua expulsão no duelo contra o Osasuna (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Ancelotti diz que expulsão de Bellingham foi por "erro de tradução"

- Foi um jogo em termos de futebol que começamos bem e terminamos bem com um jogador a menos. O cartão vermelho para Bellingham... Acho que ele não entendeu bem o inglês. Ele disse fuck off, ele não disse fuck you. Ele cometeu um erro, a tradução de fuck off em espanhol é "don't fuck with me"... Aconteceram coisas nesses últimos três jogos que todo mundo viu e não sinto vontade de acrescentar porque quero ficar no banco para o próximo jogo - declarou Ancelloti sobre a expulsão de Bellingham.

- Eu seria a favor de falar com o árbitro, não com Bellingham. O cartão vermelho veio do nervosismo do árbitro. Sobre o que eu deveria falar com Bellingham? Ele não fez nada para ser expulso, absolutamente nada, ele cometeu um erro na tradução e nada mais - finalizou.

Liderança ameaçada

Com a expulsão de Belligham, o Real Madrid ficou apenas no empate com o Osasuna por 1 a 1, no Estádio El Sadar, em Pamplona, e agora vê sua liderança na La Liga ameaçada pelo Atlético de Madrid. O meia inglês foi advertido com cartão vermelho por reclamação.

O que vem por aí?

O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira (19), para enfrentar o Manchester City pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. A partida será realizada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP), às 17h (de Brasília). Por outro lado, só terá um compromisso na próxima sexta-feira (21), pela 25ª rodada da La Liga. O clube visita o Estádio de Balaídos, em Vigo, para enfrentar o Celta de Vigo, às 17h (de Brasília).