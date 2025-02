Joel Santana, o ‘King do Rio’, lança biografia nesta terça-feira (18)

Joel Santana volta e meia é citado pelo seu inglês peculiar, que ganhou fama mundial após uma entrevista concedida em 2009, quando ele era técnico da seleção da África do Sul. O episódio fez com que, na última década e meia, o ex-treinador fosse convidado a estrelar comerciais dos mais distintos, de marca de xampu a refrigerante. O efeito colateral dessa fama é que muita gente esquece, ou nem mesmo sabe, que “Papai Joel” foi um treinador bastante vitorioso, que ergueu troféus pelos quatro grandes clubes do Rio, pela dupla Ba-Vi e por tantos outros. Boa parte dessa trajetória de 78 anos de vida está contada em livro, que será lançado nesta terça-feira (18), no Rio.

Escrito por Wilson Rossato, “Joel Santana - O verdadeiro King do Rio” traz histórias de vida e, claro, de futebol do Papai Joel, o “Papa Títulos”.

— Eu decidi lançar o livro porque vários amigos, do futebol, da imprensa, técnicos, chegavam pra mim e diziam: “Deixa de ser egoísta! Tu tem 60 anos de vida, tu viajou o mundo inteiro, tu foi técnico do Flamengo cinco vezes, do Vasco cinco vezes, do Botafogo três vezes, do Fluminense três vezes, do Olaria — eu nasci em Olaria —, América, Internacional, Cruzeiro, Boavista, Bahia, Vitória”... Então o escritor [Wilson Rossato] pegou tudo e narrou a minha vida numa coisa assim. É objetivo, e acima de tudo, divertido — relata Joel Santana, ao Lance!.

Ele promete que a obra está bem ao seu estilo: leve e divertida.

— O brasileiro já não é muito de ler, essa é a verdade. Se você pegar uma coisa leve, divertida, curta, o pessoal se diverte e todo mundo lê — considera o treinador.

Segundo Joel Santana, “O Verdadeiro King do Rio” vai agradar tanto ao torcedor mais velho quanto às novas gerações, mesmo que muitos não saibam ainda quem ele é.

— Às vezes eu tô sentando, os pais chegam e me perguntam: “O senhor é o Joel Santana?”. Eu digo que sim. “Posso te dar um abraço?” Claro que pode. Aí vem o filho e pergunta pro pai quem eu sou. “Esse homem foi campeão, assim e assim”, e o garoto vai enchendo os olhos, vem, faz uma fotografia, um vídeo. E é sempre bom — conta Joel Santana. — Quem não gosta de ver uma pessoa que o pai idolatra e o garoto não sabe o que é?

Biografia de Joel Santana será lançada nesta terça-feira (18), no Rio de Janeiro (Divulgação)

SERVIÇO - Lançamento da biografia de Joel Santana

"Joel Santana - O verdadeiro King do Rio"

Quando: Terça-feira, 18 de fevereiro, a partir das 18h

Onde: Livraria Travessa do Barra Shopping (Av. das Américas, 4666, Loja 220, Rio de Janeiro - RJ)