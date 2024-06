Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 25/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo não deve contar com o retorno de James Rodríguez ao time após a disputa da Copa América, no segundo semestre de 2024. Fora dos planos da comissão técnica de Luis Zubeldía, o meia defende a Colômbia na competição, e essa é uma das esperanças tricolores para conseguir negociá-lo.

Somente na partida da última segunda-feira (24), o meio-campista deu duas assistências e contribuiu diretamente para a vitória da Colômbia sobre o Paraguai. Com o bom desempenho, o Tricolor renovou as esperanças em vê-lo no radar de clubes interessados.

James brilhou na estreia da Copa América (Foto: Logan Riely / Getty Images via AFP)

James fora dos planos do São Paulo

Na condição de reserva com dois técnicos diferentes — Thiago Carpini e Zubeldía — James sequer vinha sendo relacionado para os últimos jogos do São Paulo, antes da Copa América. Ele chegou a deixar o Brasil de forma antecipada para se apresentar à seleção da Colômbia.

Com esta situação, o Tricolor enxerga o torneio continental como uma "oportunidade de ouro" para o meia se valorizar, em caso de bom desempenho. Ele é titular absoluto do time e costuma ter rendimento positivo pelo seu selecionado nacional.

Aos 32 anos, James Rodríguez dificilmente será vendido por altos valores a outro clube interessado. Portanto, também seria uma oportunidade do São Paulo resolver pendências financeiras com o jogador, que chegou a cogitar a sair do clube também por esta razão, no início do ano.

Meia não faz parte dos planos do São Paulo atualmente (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Rendimentos discrepantes?

James costuma ter melhor rendimento na Colômbia do que pelo São Paulo. Confira os números abaixo (dados: Sofascore).

James pelo Tricolor

22 jogos (11 como titular)

2 gols

4 assistências

944 minutos jogados

157 minutos para participar de gol

James pela Colômbia (nas duas últimas temporadas)