Nesta terça-feira (17), às 18h (horário de Brasília), a seleção do Chile visita a Venezuela no Estádio Monumental, em Maturín (VEN), em jogo válido pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. As duas equipes ocupam as posições centrais da tabela, com quatro pontos, o mesmo número do quarto colocado Uruguai, buscando a vitória para entrar na zona de qualificação ao Mundial.