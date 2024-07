Venezuela x Canadá: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Copa América

(Foto: Arte / Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 22:00 • Rio de Janeiro

Venezuela e Canadá se enfrentam nesta sexta-feira (5), pelas quartas de final da Copa América. A bola rola a partir das 22h (horário de Brasília), no Castelão. O duelo terá transmissão do SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e conta com o Tempo Real do Lance!.

Na última partida, os venezuelanos bateram a Jamaica por 3 a 0 e classificaram ao mata-mata com 100% de aproveitamento, enquanto os canadenses empataram com o Chile em 0 a 0 e passaram em segundo no grupo A.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Venezuela e Canadá (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Venezuela X Canadá

Copa América - quartas de final

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 5 de julho de 2024, às 22h

📍 Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: SporTV, Globoplay e Tempo Real do Lance!

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

VENEZUELA (Técnico: Fernando Batista)

Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio e Miguel Navarro; Yangel Herrera e José Martínez, Eduard Bello, Jefferson Savarino e Yeferson Soteldo; Salomón Rondón.

CANADÁ (Técnico: Jesse Marsch)

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius e Alphonso Davies; Ismael Koné e Stephen Eustaquio; Richie Laryea, Jonathan David e Liam Millar; Cyle Larin.