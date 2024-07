Vendido ao Manchester City, promessa de 14 anos estreia na MLS e atinge marca histórica

Cavan Sullivan antes de entrar em campo pelo Philadelphia Union. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 10:55 • Redação do Lance!

A noite desta quarta-feira (17) foi histórica para o universo dos esportes americanos. Vendido ao Manchester City, o meia atacante Cavan Sullivan, de apenas 14 anos e 293 dias, realizou a estreia profissional pelo Philadelpha Union, 25º colocado na MLS.

O estadunidense se tornou o jogador mais jovem a entrar em campo por esportes do país, incluindo MLS, NFL, MLB, NBA, NHL e NWSL. Com o feito, ele deixa para trás o recorde de Freddy Adu, o 'novo Pelé', que estrou pela liga de futebol norte-americana com 14 anos e 308 dias.

Dono do feito, Cavan Sullivan deu uma orgulhosa declaração à imprensa.

- É incrível. Não há sentimento igual a esse e ter o recorde agora é bem legal. Sei que a liga está ficando mais jovem, vou deter (a marca) por um tempo, mas quero disfrutar com certeza. - afirmou o jovem.

O futuro meia do City atuou por 8 minutos na goleada do Union por 5 a 1 contra o New England Revolution e substituiu Tai Baribo, atacante da equipe que tinha marcado um hat-trick na ocasião.

Cavan Sullivan em ação pelo Philadelphia Union. (Foto: Reprodução/Instagram)

O futuro da joia do Manchester City

O jovem irá completar 15 anos em setembro e só vai se transferir para o futebol inglês quando completar 18: ele foi adquirido pelo Manchester City em março pelo valor de 1 milhão de dólares, mais metas. Internamente, a ideia é que ele seja emprestado para o Lommel, da Bélgica, que também pertence ao Grupo City, quando completar 16 anos.

Sullivan já tinha feito sua estreia profissional neste ano: em março, ele entrou em campo pela MLS Next Pro, considerada a terceira divisão do esporte no país. Coincidentemente, o adversário foi o time B do mesmo New England Revolution e o jovem deu a assistência para o gol da vitória por 2 a 1.

Mesmo sem participação direta do prodígio, o resultado foi muito importante para os donos da casa, que interromperam uma sequência de quase dois meses sem vitória no campeonato.