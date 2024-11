Sem CR7, Portugal cede empate à Croácia na Nations League

Portugal e Croácia empataram por 1 a 1 na última rodada da fase de grupos da Nations League. O resultado, com gols de João Félix, para os visitantes, e Josko Gvardiol, para os donos da casa, foi benéfico para ambos os lados: assim como os lusos, os Ardentes conquistaram vaga na próxima fase.

continua após a publicidade

➡️ Quais seleções já foram campeãs da UEFA Nations League?

➡️ Rodrygo treina pelo Real Madrid e pode voltar aos gramados antes do esperado

Croácia 1x1 Portugal: como foi o jogo?

Portugal manteve o controle das ações ofensivas no primeiro tempo. Mesmo desfalcado de Cristiano Ronaldo, liberado das atividades com a seleção, o ataque lusitano foi comandado por Rafa Leão e João Félix. Enquanto o astro do Milan demonstrou pouca pontaria na noite em Split, coube ao atacante do Chelsea abrir o placar demonstrando oportunismo na frente do goleiro Livakovic, aos 33'.

Portugal conquista vitória contra a Croácia pela Liga das Nações da Uefa (Foto: Damir Sencar/AFP)

Em geral, a vantagem magra não refletiu o volume da equipe de Roberto Martínez no primeiro tempo. Na segunda etapa, os croatas adiantaram as linhas de marcação e passaram a pressionar pelo gol de empate, afinal, a derrota ameaçava a classificação à fase de mata-mata. Aos 17' do segundo tempo, Gvardiol apareceu como elemento surpresa na grande área lusitana e cabeceou ao gol, porém, o tento foi anulado por impedimento.

continua após a publicidade

Porém, poucos minutos depois e em jogada muito parecida, o defensor do Manchester City reapareceu no ataque a aproveitou cruzamento de Jakic para empatar a partida. Com o placar igual, ambas equipes buscaram o gol do triunfo, mas esbarraram em boas atuações dos arqueiros, a Croácia, especificamente, teve problemas com a trave: foram três finalizações ao poste dos donos da casa. Assim, as duas seleções se classificam ao mata-mata da competição.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

Croácia 1x1 Portugal

6ª rodada - Grupo A1 - Liga das Nações da Uefa

📆 Data e horário: segunda-feira, 18 de novembro de 2024, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Poljud Stadium, em Split (CRO)

🥅 Gols: João Félix (POR) e Josko Gvardiol (CRO)

🟨 Cartões amarelos: Fábio Silva (POR)