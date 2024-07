Vai sair do City? De Bruyne abre o jogo sobre transferência ao futebol saudita

De Bruyne é considerado um dos grandes ídolos da história do Manchester City. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 14:37 • Manchester (ING)

Os rumores que ligam o nome de Kevin de Bruyne, do Manchester City, ao futebol saudita não são recentes. Desde o meio da temporada passada o belga vem sendo especulado como a próxima grande contratação dos grandes clubes do país, que já contam com Neymar, do Al-Hilal, e Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com contrato até junho do ano que vem, De Bruyne esclareceu os planos futuros em entrevista ao veículo HNL, da Bélgica.

- Devo ficar no Manchester City, sim. Li muitas manchetes que indicavam uma transferência para a liga saudita, mas nunca cheguei a conversar com eles. Nunca indiquei que quisesse sair. - revelou o belga.

Aos 33 anos, o meia já revelou que estaria aberto a se juntar à Saudi Pro League por razões financeiras. Além disso, o impacto no crescimento da liga após a chegada de Cristiano Ronaldo também é um fator que seduz o jogador, porém, ele prefere adotar uma postura de respeito ao atual clube.

Kevin de Bruyne em ação pelo Manchester City. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

De Bruyne, que no momento disputa a Eurocopa 2024 com a Bélgica, afirmou que espera conversar com o Manchester City para definir o futuro:

- Eu terei um verão calmo e quieto. Vou aproveitar as férias e retornar ao City na próxima temporada.

Apesar disso, a renovação de contrato de De Bruyne ainda é uma incerteza nos corredores do Etihad Stadium: uma apuração do The Athletic, da Inglaterra, revelou que o Manchester City está cauteloso para assinar um novo vínculo e deve postergar as negociações.

Por enquanto, não existem conversas concretas pelo passe do veterano, porém, com a abertura da janela internacional, De Bruyne deve ser consultado com propostas sauditas.