Uruguai faz postagem polêmica nas redes sociais; entenda

Mathias Olivera, do Uruguai, comemora com Ronald Araújo, Matías Viña e Darwin Núñez após marcar um gol contra os Estados Unidos na Copa América 2024. (Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 11:11 • Rio de Janeiro • Atualizada em 30/08/2024 - 12:35

A Seleção do Uruguai provocou um alvoroço nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (30). Na postagem, os uruguaios relembram e comemoram as quatro estrelas no escudo. Saiba o que significam e o que representam!

Antes da criação da Copa do Mundo, o torneio olímpico era considerado o principal campeonato mundial de futebol, e as vitórias do Uruguai nessas competições foram vistas como títulos mundiais na época. Com a fundação da Copa do Mundo em 1930, o Uruguai conquistou o título inaugural e, em 1950, venceu novamente, desta vez com a histórica vitória sobre o Brasil no "Maracanazo".

No entanto, essa interpretação uruguaia de ser "quatro vezes campeão do mundo" não é amplamente reconhecida fora do país. A FIFA, por exemplo, considera apenas os títulos de 1930 e 1950 como conquistas oficiais da Copa do Mundo. Muitos no cenário internacional consideram que os títulos olímpicos não têm o mesmo peso dos campeonatos mundiais da FIFA. Portanto, enquanto o Uruguai valoriza suas quatro conquistas, a visão global tende a focar apenas nos dois títulos oficiais da Copa do Mundo.

Mudança no escudo do Uruguai (Foto: Divulgação / AUF)

A visão do Uruguai sobre suas conquistas é que os títulos olímpicos devem ser considerados como campeonatos mundiais de futebol, pois, na época, esses torneios eram os mais prestigiados no cenário internacional. Os uruguaios veem essas vitórias como legítimas conquistas mundiais, especialmente porque, antes da criação da Copa do Mundo da FIFA, o futebol olímpico era o torneio mais importante e tinha a participação das principais seleções do mundo.

Para o Uruguai, esses títulos representam a supremacia do futebol uruguaio em um período crucial da história do esporte. Além disso, o fato de terem sido os primeiros a vencer uma Copa do Mundo da FIFA, em 1930, e de terem repetido o feito em 1950, fortalece ainda mais o argumento de que o país teve um domínio significativo no futebol mundial durante essas décadas.