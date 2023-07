O lateral-esquerdo Carlos Augusto, de 24 anos, está sendo disputado por Juventus e Inter de Milão. De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, o ex-jogador do Corinthians interessa à Juve desde o mês de maio, enquanto a Nerazzurri intensificou seu interesse no brasileiro visando um reserva imediato para Dimarco.