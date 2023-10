Ainda não foi decidido quais clubes jogariam as competições, mas haverá a discussão sobre o tema na próxima reunião do Comitê Executivo da Uefa. Vale lembrar também que no começo deste ano, 12 clubes (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão, Juventus e Milan), em parceria com a empresa A22, tentaram implementar a criação de um campeonato com o nome de Superliga Europeia, mas não foram bem-sucedidos no planejamento.