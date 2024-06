Jogadores de Eslovênia e Dinamarca dividem bola em duelo (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 10:36 • Colônia (ALE)

A Uefa confirmou o uso de um critério de forma surpreendente para definir a classificação do grupo C da Eurocopa. Dinamarca e Eslovênia ficaram empatadas com três pontos, precisando definir quem ficaria na segunda colocação da chave liderada pela Inglaterra.

Porém, não foi só em pontos que a dupla se nivelou. Todos os critérios de desempate sequenciais tiveram igualdade: além do 1 a 1 no confronto direto, as seleções ficaram igualadas em saldo de gols, gols marcados e números de cartões vermelhos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nos cartões amarelos para jogadores, o empate também se estendeu: sete para cada lado. No entanto, um adendo incomum acabou desempatando a situação. O auxiliar técnico da Eslovênia, Milivoje Novakovic, recebeu amarelo em um dos jogos.

Depois de questionamentos, a Uefa confirmou que a punição ao membro da comissão também conta para o desempate na Eurocopa. Com isso, a Dinamarca ficou em segundo, enquanto a Eslovênia ocupou a terceira colocação da chave.

Entretanto, vale lembrar que na Euro, os quatro melhores terceiros colocados (de seis ao todo) também se qualificam para a fase de mata-mata. Com isso, os eslovenos, comandados por Matjaz Kek, garantiram vaga nas oitavas de final.

Os dinamarqueses enfrentarão a Alemanha, dona da casa e invicta na competição. Já a Eslovênia, ainda aguardando a definição do restante da fase de grupos, conhecerá seu adversário ainda nesta quarta-feira (26), tendo possibilidades de pegar Portugal ou qualquer um do grupo E (Romênia, Bélgica, Eslováquia e Ucrânia).

Uefa confirmou cartão amarelo dado a membro de comissão da Eslovênia como definidor do grupo C da Eurocopa (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)