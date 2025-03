Ucrânia x Bélgica: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ucrânia e Bélgica se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h45 (horário de Brasília) no Estádio Enrique Roca de Murcia, na Espanha. O confronto é válido pelo jogo de ida dos playoffs da UEFA Nations League, fundamental para a permanência dos Red Devils na Liga A. O duelo terá transmissão ao vivo do Sportv 3 (canal fechado) e Globoplay (streaming). ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira as informações do jogo entre Ucrânia e Bélgica

✅ FICHA TÉCNICA

UCRÂNIA X BÉLGICA

playoffs - JOGO DE IDA - UEFA NATIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Enrique Roca de Murcia, na Espanha;

📺 Onde assistir: Sportv 3 (canal fechado) e Globoplay (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ucrânia: Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Sudakov, Zinchenko, Shaparenko; Yarmolenko, Dovbyk, Mudryk. Técnico: Serhiy Rebrov.

continua após a publicidade

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard, Lukaku. Técnico: Rudi Garcia.