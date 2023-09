Na última quarta-feira (20), a maior parte das jogadoras da seleção feminina da Espanha encerraram o boicote, após uma reunião realizada no hotel da concentração, com a presença de membros do Conselho Superior de Esportes e do sindicato Futpro. A RFEF (Federação Espanhola de Futebol) prometeu mudanças imediatas na estrutura da entidade para garantir a presença das melhores atletas na seleção espanhola. Apenas Patri Guijarro e Mapi León optaram por seguir longe do plantel; ambas faziam parte da lista de jogadoras que boicotaram a Fúria antes do escândalo envolvendo Rubiales.