Os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito buscam compreender a participação de Ronaldinho na empresa 18K, que é acusada de atuar com pirâmide financeira. A defesa do ex-jogador, por sua vez, nega qualquer envolvimento societário na companhia e alega que ele seja vítima do uso indevido de imagem. Também argumenta que o ex-atleta não está associado aos esquemas de fraudes, como sugerido por membros da CPI.