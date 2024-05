Treinador favorito à comandar o Bayern nega oferta, diz jornalista

(Foto: KERSTIN JOENSSON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 09:45 • Munique (ALE)

Segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, Ralf Rangnick, treinador da Seleção Austríaca e favorito à comandar o Bayern de Munique, diz 'não' ao cargo técnico dos Bávaros. A equipe estava apenas esperando que o comandante aceitasse a proposta com anúncio marcado para a próxima semana.

O técnico de 65 anos recusou a oferta para deixar a Áustria por razões pessoais e agora o clube alemão vai em busca de um plano “D”, após as recusas de Xabi Alonso, que renovou por mais uma temporada com o Bayer Leverkusen e Julian Nagelsmann, que preferiu seguir no comando da Seleção Alemã.

- Sou o técnico da Seleção Austríaca com todo o meu coração. Não se trata de uma rejeição ao Bayern, mas de uma decisão em prol da minha equipe e de nossos objetivos comuns - disse Rangnick.

Agora, o time de Munique segue na busca de um novo substituto para Thomas Tuchel. O CEO do Bayern de Munique, Jan-Christian Dreesen, confirmou que ele não ficará para a próxima temporada no comando da equipe mesmo se conquistar a Champions League. As negociações sobre o novo treinador serão reiniciadas imediatamente.