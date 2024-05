Tuchel em jogo do Bayern (Foto: MICHAELA STACHE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 11:29 • Baviera (ALE)

O CEO do Bayern de Munique, Jan-Christian Dreesen, confirmou que Thomas Tuchel não ficará para a próxima temporada no comando da equipe. O técnico alemão, vivendo momento irregular com a equipe na temporada, ficou longe dos títulos nacionais - tanto Bundesliga quando a Copa da Alemanha.

- Ficaríamos todos felizes juntos vencendo a Champions League, e depois vamos seguir caminhos separados - afirmou Dressel.

Além de ter perdido o prestígio do elenco, Thomas já tem a aproximação de seu substituto. Ralf Rangnick, ex-Manchester United e atual comandante da seleção da Áustria, tem conversas avançadas com os bávaros, em contrato que deve ter duração de três anos. Além disso, precisarão desembolsar um valor ainda não divulgado para cobrir a multa rescisória.

Como última cartada à frente do Bayern, Tuchel buscará conquistar a Champions League. Em difícil missão, precisará eliminar o Real Madrid nas semis para alcançar o final. O primeiro jogo, realizado na terça-feira (30), terminou em empate por 2 a 2; a volta será no dia 8 (quarta), às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu.

