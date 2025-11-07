Gabriel Sara celebra momento e vê Galatasaray cada vez mais forte na Champions

Gabriel Sara celebrou o momento no Galatasaray e vê o clube cada vez mais forte na Champions após a vitória por 3 a 0 sobre o Ajax, na quarta-feira (5). Com o resultado, a equipe turca ocupa a 9ª colocação na fase de liga, mas busca se inserir entre os oito melhores times da competição.

Neste momento, o Galatasaray de Gabriel Sara está à frente de gigantes, como o Barcelona, Juventus, Napoli e Atlético de Madrid. O desempenho reforça a excelente fase da equipe, que também lidera o Campeonato Turco de forma invicta, com nove vitórias e dois empates em 11 jogos.

- Tem sido uma experiência incrível disputar a Champions e viver tudo o que ela representa. Estamos muito confiantes, porque sabemos que enfrentamos clubes tradicionais e conseguimos competir de igual para igual. A classificação vai ser muito disputada, ainda temos quatro rodadas pela frente e adversários difíceis, mas acreditamos muito nas nossas possibilidades.

O Galatasaray busca repetir ou até superar suas melhores campanhas na Champions neste século — quartas de final em 2000/01 e 2012/13, além das oitavas em 2013/14 e 2021/22. A melhor participação da história do clube foi em 1988/89, quando chegou às semifinais da antiga European Cup.

Próximo jogo de Gabriel Sara e Galatasaray

O próximo compromisso continental de Gabriel Sara e do Galatasaray será no dia 25 deste mês, contra o Union St. Gilloise, da Bélgica. Antes disso, o time enfrenta Kocaelispor e Gençlerbirligi pelo Campeonato Turco.

