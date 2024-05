Treinador campeão da Champions League e Copa do Mundo recusa o Chelsea e espera acertar com o Barcelona

Futuro de Xavi no Barcelona segue indefinido (Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 15:29 • Barcelona (ESP)

A beira dos gramados dos clubes europeus está ganhando movimentações para a próxima temporada. Sem trabalho no momento, Hansi Flick está sendo cotado para assumir gigantes da Europa, mas desejo pessoal pode pesar.

Com a demissão de Mauricio Pochettino, o Chelsea inicia a busca de técnicos para assumir os Blues, com Flick no radar, apesar do interesse dos ingleses em apostar em um treinador mais jovem. Entretanto, segundo o 'Mundo Deportivo', o alemão recusou os Blues.

O 'não' dado ao Chelsea se dá pelo desejo de treinar o Barcelona. Clube e Hansi Flick negociam desde que a saída de Xavi foi noticiada, mas enquanto não terminar a temporada 2023/24, nenhuma decisão será tomada.

Ainda de acordo com a publicação do jornal espanhol, uma reunião para decidir o futuro de Xavi no Barça será realizada na segunda-feira (27), após a última partida da La Liga, contra o Sevilla, com o presidente Joan Laporta e Deco, diretor esportivo.

A expectativa é de que com a saída de Xavi, Hansi Flick seja o número 1 na busca pelo próximo treinador. Isso porque o empresário Plini Zahavi é o mesmo representante de Lewandowski, com quem também tem bom relacionamento com Laporta.

Aos 59 anos, Hansi Flick conta com trabalhos de expressão com o Bayern de Munique e a seleção alemã. Pelos bávaros, conquistou sete títulos, incluindo a Champions League. Pela Alemanha, venceu a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

